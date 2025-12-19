Qui Ancona I dorici con la rosa più preziosa del girone
Qui Ancona, i dorici si distinguono con la rosa più preziosa del girone, un dato che evidenzia la qualità della squadra. Transfermarkt, a una giornata dalla fine del girone d’andata, fotografa questa realtà, sottolineando l’importanza del talento e della solidità della formazione marchigiana. Un risultato che parla di ambizioni e forza, segnando un punto di riferimento nel campionato.
Ancona con la rosa più preziosa del girone: il dato è quello di Transfermarkt che, a una giornata dalla conclusione del girone d’andata, fotografa un dato, anzi due. L’organico dell’Ancona, infatti, è al primo posto nella classifica per valore di mercato con 1,99 milioni di euro – già al netto dell’uscita di Matese –, ma la prossima avversaria dell’Ancona, il Notaresco, figura al secondo posto con 1,81 milioni. E l’Ostiamare? Terza con 1,80 milioni, mentre l’Aquila è settima con 1,51 milioni. In mezzo al quarto posto il San Marino con 1,79 milioni, a seguire Teramo 1,66 e Atletico Ascoli 1,53. Bene, ma il valore della rosa, si dirà giustamente, è influenzato anche dal numero di giocatori presenti nella stessa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Ancona, brindisi in Coppa...di rigore: dorici più precisi dal dischetto, Fossombrone eliminato
Leggi anche: La Vigor imbriglia l'Ancona: dorici al primo pari interno stagionale (con un "grazie" a Salvati)
Qui Ancona. I dorici con la rosa più preziosa del girone - Ancona con la rosa più preziosa del girone: il dato è quello di Transfermarkt che, a una giornata dalla conclusione del girone d’andata, fotografa un dato, anzi due. sport.quotidiano.net
Ancona, mercato senza acuti: rispetto a Ostiamare e Teramo i dorici si sono rinforzati meno - ANCONA Il ds dell'Ancona Luca Gerilli, ieri sul Corriere Adriatico, auspicava un maggiore coinvolgimento della città soprattutto nelle partite casalinghe verso una squadra che ... msn.com
Ancona quarta per Transfermarkt. Almeno stando al valore della rosa - A 24 ore dall’ultima amichevole, test di lusso a Chieti domani alle 16, e a poco più di una settimana dall’avvio della stagione ufficiale con la partita di Coppa contro il Castelfidardo, è ora di ... ilrestodelcarlino.it
L'Aquila cade al 'Del Conero' di Ancona. La partita termina 2-0 per i dorici padroni di casa, decidono le reti di Rovinelli e Pecci. di Angelo Liberatore - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.