Qui Ancona I dorici con la rosa più preziosa del girone

Qui Ancona, i dorici si distinguono con la rosa più preziosa del girone, un dato che evidenzia la qualità della squadra. Transfermarkt, a una giornata dalla fine del girone d’andata, fotografa questa realtà, sottolineando l’importanza del talento e della solidità della formazione marchigiana. Un risultato che parla di ambizioni e forza, segnando un punto di riferimento nel campionato.

Ancona con la rosa più preziosa del girone: il dato è quello di Transfermarkt che, a una giornata dalla conclusione del girone d’andata, fotografa un dato, anzi due. L’organico dell’Ancona, infatti, è al primo posto nella classifica per valore di mercato con 1,99 milioni di euro – già al netto dell’uscita di Matese –, ma la prossima avversaria dell’Ancona, il Notaresco, figura al secondo posto con 1,81 milioni. E l’Ostiamare? Terza con 1,80 milioni, mentre l’Aquila è settima con 1,51 milioni. In mezzo al quarto posto il San Marino con 1,79 milioni, a seguire Teramo 1,66 e Atletico Ascoli 1,53. Bene, ma il valore della rosa, si dirà giustamente, è influenzato anche dal numero di giocatori presenti nella stessa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

