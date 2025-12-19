Qui Ancona I dorici con la rosa più preziosa del girone

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qui Ancona, i dorici si distinguono con la rosa più preziosa del girone, un dato che evidenzia la qualità della squadra. Transfermarkt, a una giornata dalla fine del girone d’andata, fotografa questa realtà, sottolineando l’importanza del talento e della solidità della formazione marchigiana. Un risultato che parla di ambizioni e forza, segnando un punto di riferimento nel campionato.

qui ancona i dorici con la rosa pi249 preziosa del girone

© Sport.quotidiano.net - Qui Ancona. I dorici con la rosa più preziosa del girone

Ancona con la rosa più preziosa del girone: il dato è quello di Transfermarkt che, a una giornata dalla conclusione del girone d’andata, fotografa un dato, anzi due. L’organico dell’Ancona, infatti, è al primo posto nella classifica per valore di mercato con 1,99 milioni di euro – già al netto dell’uscita di Matese –, ma la prossima avversaria dell’Ancona, il Notaresco, figura al secondo posto con 1,81 milioni. E l’Ostiamare? Terza con 1,80 milioni, mentre l’Aquila è settima con 1,51 milioni. In mezzo al quarto posto il San Marino con 1,79 milioni, a seguire Teramo 1,66 e Atletico Ascoli 1,53. Bene, ma il valore della rosa, si dirà giustamente, è influenzato anche dal numero di giocatori presenti nella stessa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Ancona, brindisi in Coppa...di rigore: dorici più precisi dal dischetto, Fossombrone eliminato

Leggi anche: La Vigor imbriglia l'Ancona: dorici al primo pari interno stagionale (con un "grazie" a Salvati)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ancona dorici rosa pi249Qui Ancona. I dorici con la rosa più preziosa del girone - Ancona con la rosa più preziosa del girone: il dato è quello di Transfermarkt che, a una giornata dalla conclusione del girone d’andata, fotografa un dato, anzi due. sport.quotidiano.net

ancona dorici rosa pi249Ancona, mercato senza acuti: rispetto a Ostiamare e Teramo i dorici si sono rinforzati meno - ANCONA Il ds dell'Ancona Luca Gerilli, ieri sul Corriere Adriatico, auspicava un maggiore coinvolgimento della città soprattutto nelle partite casalinghe verso una squadra che ... msn.com

Ancona quarta per Transfermarkt. Almeno stando al valore della rosa - A 24 ore dall’ultima amichevole, test di lusso a Chieti domani alle 16, e a poco più di una settimana dall’avvio della stagione ufficiale con la partita di Coppa contro il Castelfidardo, è ora di ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.