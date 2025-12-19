Questa non è l’antica Roma | perché le ricostruzioni con l’IA sono piene di errori

Le ricostruzioni dell’antica Roma realizzate con l’IA stanno conquistando i social, ma spesso sono piene di errori e inesattezze. Mentre il fascino per l’Impero Romano non tramonta, la tecnologia ci mostra i suoi limiti nel tentativo di riprodurlo. Un trend che unisce curiosità e divertimento, lasciando però spazio anche a qualche fallimento digitale.

Quante volte vi capita di pensare all’Impero Romano? È un vecchio meme dei social, ma è anche un trend in crescita, accompagnato da tantissime immagini dell’antica Roma generate con l’intelligenza artificiale. Social e piattaforme video ne sono praticamente invasi, anche perché questi video promettono un viaggio immersivo nel passato e una ricostruzione “realistica” e storicamente accurati. Peccato che – tra templi scintillanti, soldati in armatura e città monumentali – queste ricostruzioni finiscono spesso per raccontare un passato che non è mai esistito davvero. Il problema non è la tecnologia in sé, ma il modo in cui viene utilizzata e interpretata. 🔗 Leggi su Funweek.it

