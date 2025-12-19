Quelli che pagano per entrare a Medicina | il test d’ingresso della Link University

L’ingresso a Medicina diventa un investimento considerevole: 20 mila euro se si supera il test d’ammissione, che costa 200 euro. Tra aspiranti e genitori, si discute su scelte e speranze, mentre il percorso si fa sempre più complesso e costoso. Un esempio tra tanti di come il sogno di diventare medico possa richiedere sacrifici economici notevoli, riflettendo le sfide di un sistema che mette a dura prova le famiglie italiane.

20 mila euro se si supera il test. Che costa 200 euro. «Il semestre filtro è andato male, ma mia figlia vuole fare Medicina: se passa paghiamo, almeno il primo anno va così, poi si pensa», dice all’Hotel Ergife di Roma una mamma. È il giorno del test di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria all’U niversità Link Campus. Rispettivamente 123 e 28 posti in ballo. Dopo i fallimenti di massa del semestre filtro. In attesa, racconta oggi Il Fatto Quotidiano, ci sono 200 candidati. Cos’è la Link University. La Link è una università telematica. Con tradizione inesistente nelle scienze mediche. 🔗 Leggi su Open.online

