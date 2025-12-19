Quelle pubblicità diventate icone Le invenzioni di Testa
Le pubblicità che hanno segnato un’epoca, diventando vere e proprie icone del nostro immaginario collettivo. Dai personaggi indimenticabili di Testa Caballero e Carmencita alle invenzioni più innovative, come il pianeta Papalla e il rivoluzionario manifesto del digestivo Antonetto. Senza dimenticare il celebre ‘punto e mezzo’ del Punt e Mes e Pippo, l’ippopotamo azzurro dei pannolini Lines, simboli di un’epoca e di un modo di comunicare unico.
Caballero e Carmencita (nella foto di Fabio Mantegna), il pianeta Papalla, il manifesto del digestivo Antonetto e il ‘punto e mezzo’ del Punt e Mes, Pippo l’ippopotamo azzurro del pannolini Lines. Invenzioni pubblicitarie diventate icone, che hanno segnato l’immaginario popolare. Sono le creazioni di Armando Testa, il genio che ha rivoluzionato il linguaggio pubblicitario, riunite in un’esposizione curata da Valentino Catricalà e Gemma De Angelis Testa, prodotta da Opera Laboratori in collaborazione con Galleria Continua e TestaperTesta, che rimarrà allestita al Palazzo delle Papesse di Siena fino al 3 maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
