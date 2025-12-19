Quelle pubblicità diventate icone Le invenzioni di Testa

Le pubblicità che hanno segnato un’epoca, diventando vere e proprie icone del nostro immaginario collettivo. Dai personaggi indimenticabili di Testa Caballero e Carmencita alle invenzioni più innovative, come il pianeta Papalla e il rivoluzionario manifesto del digestivo Antonetto. Senza dimenticare il celebre ‘punto e mezzo’ del Punt e Mes e Pippo, l’ippopotamo azzurro dei pannolini Lines, simboli di un’epoca e di un modo di comunicare unico.

Perché la pubblicità natalizia di un supermercato francese è diventata virale x.com

Il gruppo è diventato un vendi/compri/affitto Ora iniziamo con pubblicità dei locali ... pensavo si parlasse del paese - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.