Quei tre libretti regalo di papa Francesco
Tre piccoli libricchi, segnati dal tempo e dalle mani, rappresentano un dono speciale di papa Francesco. Un gesto di conforto e speranza, condiviso con chi attraversa momenti difficili. Questi volumi, simbolo di umiltà e vicinanza, raccontano un tratto distintivo della sua spiritualità, offrendo parole di conforto e riflessione a chi ne ha più bisogno.
Tre piccoli volumi, consumati dal tempo e dalle mani. Era questo il dono che Jorge Mario Bergoglio offriva a chi andava a trovarlo nei momenti più duri, in particolare quando . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Il Papa: «Scandaloso fare la guerra per raggiungere la pace».
