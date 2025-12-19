Quei tre libretti regalo di papa Francesco

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre piccoli libricchi, segnati dal tempo e dalle mani, rappresentano un dono speciale di papa Francesco. Un gesto di conforto e speranza, condiviso con chi attraversa momenti difficili. Questi volumi, simbolo di umiltà e vicinanza, raccontano un tratto distintivo della sua spiritualità, offrendo parole di conforto e riflessione a chi ne ha più bisogno.

© Cms.ilmanifesto.it - Quei tre libretti, regalo di papa Francesco

Tre piccoli volumi, consumati dal tempo e dalle mani. Era questo il dono che Jorge Mario Bergoglio offriva a chi andava a trovarlo nei momenti più duri, in particolare quando . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

