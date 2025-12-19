Quattro marchi per il Wolda 2025 | il lancianese Di Francescantonio tra i migliori logo designer europei

È di Lanciano uno dei migliori disegnatori di loghi a livello europeo. Sono suoi quattro dei marchi selezionati dalla giuria internazionale Wolda 2025. Lui è Luca Di Francescantonio, designer abruzzese, che ancora una volta conquista la scena internazionale per quanto riguarda la progettazione di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

