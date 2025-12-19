Lavori in corso lungo la Strada Provinciale 325 per la posa di un nuovo acquedotto a Castiglione dei Pepoli. Un intervento fondamentale per migliorare la rete idrica, garantendo maggiore affidabilità e sicurezza. Il progetto, promosso dal Gruppo Hera, rappresenta un passo importante nel potenziamento delle infrastrutture idriche della zona, assicurando un servizio più efficiente e duraturo per la comunità.

Quattro chilometri di nuovo acquedotto

Lavori in corso per una rete idrica più affidabile e sicura. È aperto lungo la Strada Provinciale 325 il cantiere per il rinnovo dell’ acquedotto di Castiglione dei Pepoli, un intervento strategico a cura del Gruppo Hera impegnato, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, nel potenziamento e nella manutenzione delle infrastrutture. "Si tratta di un intervento che aspettavamo da tempo – afferma il sindaco di Castiglione dei Pepoli, Tommaso Tarabusi – molto importante per aumentare l’efficienza del sistema, la qualità dell’acqua e la sicurezza. Il nuovo investimento contribuirà a mettere in sicurezza l’intera strada evitando le rotture che si sono verificate negli anni passati e che hanno in alcuni casi concorso a peggiorare lo stato del manto stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

