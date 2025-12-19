Quarto Grado l' anteprima dell' esclusiva intervista a Giuseppe Sempio | La verità è la nostra mio figlio non c' entra

Nel corso della puntata di “Quarto Grado” condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero - in onda questa sera, venerdì 19 dicembre, su Retequattro – verrà trasmessa un'intervista realizzata da Martina Maltagliati esclusiva a Giuseppe Sempio - papà di Andrea Sempio - indagato per corruzione dal 30 ottobre scorso. Dal 30 ottobre scorso è indagato. Come sta? «Stiamo seguendo questa situazione e vedremo quali saranno gli sviluppi. Siamo nelle mani degli avvocati». Lei viene indagato per un'eventuale corruzione messa in atto per ottenere l'archiviazione della posizione di suo figlio Andrea nel 2017. 🔗 Leggi su Iltempo.it

