Quanto pesano le intimidazioni russe e le pressioni americane sul Belgio e l’Europa

Le tensioni geopolitiche tra Russia, Stati Uniti ed Europa si manifestano anche attraverso campagne di intimidazione e pressione. Secondo un’inchiesta del Guardian, l’intelligence russa avrebbe orchestrato una campagna di intimidazioni sugli asset russi, con un focus particolare sul Belgio e Euroclear. Ma quanto pesano realmente queste pressioni sulla stabilità e sulla sicurezza europea? Un’analisi delle dinamiche e delle implicazioni di queste operazioni di intelligence.

C'è stata una campagna di intimidazione orchestrata dall'intelligence russa sugli asset russi, scrive il Guardian in un'inchiesta, in particolare concentrata sul Belgio e su Euroclear. Un'inchiesta del Guardian racconta una campagna di intimidazione del Gru contro il Belgio e Euroclear per bloccare l'uso degli asset russi congelati destinati all'Ucraina.

