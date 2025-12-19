Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Scopri quanto costa oggi l’energia elettrica nel mercato libero e come si determina il suo prezzo. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia, influenzando le tariffe e i costi finali per i consumatori. Comprendere questi indicatori è fondamentale per valutare le spese energetiche e scegliere le soluzioni più vantaggiose.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell'incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 19 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,119 €kWh (119,100849 €MWh), mostrando una certa stabilità rispetto ai mesi precedenti, ma con oscillazioni significative nel corso dell'anno. Per chi sceglie il mercato libero, il prezzo finale dipende dal contratto sottoscritto, ma il PUN resta il punto di partenza per la formazione delle offerte.

