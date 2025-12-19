Quantità e qualità dell' occupazione firmato accordo alla Camera di Commercio
La Cgil di Messina, con la segretaria confederale Stefania Radici, ha sottoscritto con il Centro per l’impiego, rappresentato dal dirigente Giacomo De Francesco, e la Camera di Commercio, rappresentata dalla segretaria generale Paola Sabella, un accordo per condividere azioni finalizzate a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: "Governo dell’economia e rappresentanza funzionale": si presenta il volume alla Camera di commercio
Leggi anche: Firmato protocollo d'intesa tra l'Ordine Ingegneri di Messina e la Camera di Commercio italiana negli Emirati
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Instagram limiterà il numero di hashtag per post: qualità vs quantità x.com
...peso, misura, qualità, quantità e nu sacco 'e sord ... con Zio Pietro Paolo Scalzone, dentista / dottore. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.