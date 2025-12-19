Quando sarà la BBC Sports Personality of the Year 2025? Candidati data ora e luogo

La BBC Sports Personality of the Year 2025 si avvicina, segnando l’attesa per scoprire chi si aggiudicherà il prestigioso riconoscimento. Con l’anno che volge al termine, l’evento promette di essere un momento imperdibile per il mondo dello sport. Restate aggiornati per conoscere candidati, data, ora e luogo di questa celebrazione dedicata ai protagonisti dello sport che hanno segnato il 2025.

Notizia fresca giunta in redazione: La fine del 2025 è ormai alle porte, il che significa che è tempo che un atleta porti a casa il premio BBC Sports Personality of the Year. L’ambito premio annuale offre uno sguardo d’insieme sull’anno passato attraverso il prisma dello sport, con un voto pubblico che decide chi ha avuto il maggiore impatto. È stato vinto da calciatori in due degli ultimi tre anni e per l’edizione di quest’anno sono in lizza altri due rappresentanti di questo bellissimo gioco. Potrebbe piacerti Chi è stato nominato per la personalità sportiva dell’anno della BBC?. Il portiere inglese Hannah Hampton ha vinto il premio BBC Women’s Footballer of the Year (Credito immagine: Getty Images) Quello di Chelsea Hannah Hampton e quello dell’Arsenal Chloe Kelly sono i due rappresentanti del calcio quest’anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

BBC Sports Personality of the Year 2025 - Everything you need to know about the iconic evening of sporting celebration - This year’s ceremony will pay tribute to a phenomenal 12 months of sporting drama and triumph The BBC Sports Personality of the Year awards are back for 2025 – bigger, bolder and refreshed for a new ... bbc.com

Sports Personality - Thierry Henry will be honoured with the Lifetime Achievement award at BBC Sports Personality of the Year on Thursday. bbc.com

BBC Sports Personality of the Year 2025 - award information - This award goes to the sportsperson whose sporting actions have most captured the UK public's imagination during 2025. bbc.co.uk

