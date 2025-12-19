Quando riparte la Serie A di calcio femminile? C’è la pausa invernale | programma prossima giornata

La Serie A di calcio femminile si ferma per la pausa invernale dopo nove giornate intense. Le festività natalizie interrompono il campionato, che riprenderà tra alcune settimane. Nel frattempo, le atlete si preparano per affrontare altre competizioni e sfide, mantenendo alta l’attesa per la ripresa del campionato. La passione e l’adrenalina non si fermano, pronti a vivere nuove emozioni nel prossimo appuntamento di questa appassionante stagione.

Pausa per le festività natalizie nel campionato di calcio femminile di Serie A. Dopo nove giornate andata in scena ci si fermerà per alcune settimane anche per dare spazio ad altre competizioni che andranno a caratterizzare il percorso delle atlete sul rettangolo verde. Domani e domenica 21 dicembre si terrà il secondo turno di Coppa Italia. Sedici formazioni si contenderanno la qualificazione ai quarti di finale in programma alla fine di gennaio. Le migliori formazioni del panorama nazionale saranno coinvolte e vedremo chi proseguirà nella propria corsa. Posteriormente alla due-giorni citata, l'arrivo del nuovo anno coinciderà con la disputata della Supercoppa Women.

