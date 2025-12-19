Quando la semifinale di Perugia al Mondiale per club | orario avversaria tv streaming

Perugia si prepara alla semifinale del Mondiale per club 2025 di volley maschile, dopo aver dominato il girone A con una netta vittoria 3-0 sul Sada Cruzeiro. Ancora da definire orario, avversario e modalità di diretta tv o streaming, i supporters sono già in attesa di scoprire quando e dove il team biancorosso scenderà in campo per conquistare l’accesso alla finale.

Perugia ha mostrato i muscoli al Mondiale per Club 2025 di volley maschile, sconfiggendo il Sada Cruzeiro con un perentorio 3-0 e conquistando così il primo posto nel gruppo A, utile per qualificarsi alle semifinali. I Block Devils avevano incominciato la propria avventura a Belem (Brasile) con un comodo 3-0 contro i modesti libici dello Swehly e poi ha avuto la forza di prevalere al tie-break sui giapponesi dell’Osaka Bluteon, annullando anche dei match-point nel parziale decisivo. I Campioni d’Europa avevano bisogno di conquistare almeno due set contro i detentori del trofeo, si sono imposti con un roboante 3-0 e hanno eliminato i brasiliani dalla contesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

