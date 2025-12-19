Quando il biathlon oggi sprint maschile Annecy 2025 | orario tv startlist streaming
Oggi, venerdì 19 dicembre, si apre la seconda giornata di gare della terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 ad Annecy. Attesi emozionanti momenti con lo sprint maschile, visibili in diretta tv e streaming. Ecco tutte le informazioni su orario, startlist e come seguire l’evento in tempo reale.
Oggi, venerdì 19 dicembre, andrà in seconda la seconda giornata di gare della terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia) si terrà la 10 km Sprint maschile. Dopo aver messo in archivio il medesimo format di gara al femminile col podio di Dorothea Wierer, saranno gli uomini dire la loro nella specialità sui due poligoni. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON ALLE 14.15 Tra le fila azzurre non mancano le attese per quello che potrà fare Tommaso Giacomel. Il 25enne trentino viene dall’appuntamento di Hochfilzen con due podi individuali molto significativi. 🔗 Leggi su Oasport.it
