Quale sanzione rischia Allegri dopo gli insulti rivolti a Oriali | Sei un vecchio 80enne

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ispettori federali hanno consegnato la relazione al procuratore federale: in caso di squalifica, il tecnico del Milan la sconterà in campionato. Il Presidente FIGC, Gravina: "Una figuraccia. C'è solo uno sconfitto all’interno di tutto questo, il calcio italiano". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Allegri, sanzione in vista per l’attacco ad Oriali durante Napoli-Milan: cosa rischia il tecnico

Leggi anche: “Offese personali ripetute”, gli ispettori hanno riportato gli insulti di Allegri a Oriali: può cavarsela con una multa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Supercoppa italiana: Napoli-Milan: Allegri perde la testa, insulti a Oriali. Ora rischia la sanzione Video; Napoli-Milan: Allegri perde la testa, insulti a Oriali. Ora rischia la sanzione; Napoli contro Allegri: “Ha insultato Oriali pesantemente”. Il tecnico del Milan rischia una multa; Spinazzola: Voglio l'Inter in finale.

sanzione rischia allegri dopoQuale sanzione rischia Allegri dopo gli insulti rivolti a Oriali: “Sei un vecchio 80enne” - Gli ispettori federali hanno consegnato la relazione al procuratore federale: in caso di squalifica, il tecnico del Milan la sconterà in campionato ... fanpage.it

sanzione rischia allegri dopoGazzetta - Napoli-Milan, Allegri sarà sanzionato dopo le parole a Oriali: rapporto degli ispettori federali, ecco cosa rischia - Prevista, con ogni probabilità, una sanzione per Massimiliano Allegri dopo l'episodio con protagonista anche Gabriele Oriali. msn.com

sanzione rischia allegri dopoMilan, per Allegri la ramanzina di Gravina e sanzione in arrivo: cosa rischia per gli insulti a Oriali - “Una figuraccia, manca l’educazione”: così il presidente della Figc ha commentato l’episodio di ieri sera a Riyadh per il quale il tecnico potrebbe essere punito domani ... sport.virgilio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.