"Perché sta fermo sulla soglia? Entra pure!". Vladimir Putin umilia Volodymyr Zelensky conuna battuta. Il presidente russo ha ironizzato sul video in cui il leader ucraino si è ripreso sullo sfondo della stele di Kupyansk per smentire le rivendicazioni di Mosca di aver conquistato la città. Il conduttore di Linea diretta, il programma in cui Putin fa il bilancio dell'anno in diretta tv, gli ha chiesto se il video non potesse essere un fake. Il leader del Cremlino ha detto di "non seguire queste cose" e ha aggiunto, riguardo a Zelensky: "E' un artista, e anche piuttosto talentuoso. Lo dico senza alcuna ironia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Putin umilia Zelensky: "Perché sta fermo", tremendo sospetto su questo video

