Putin | Ucraini si ritirano noi avanziamo Asset russi? Una rapina

Roma, 19 dic. (askanews) – ‘Gli ucraini si ritirano in tutte le direzioni’, ‘e noi avanziamo’. È questo il messaggio che il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato durante la trasmissione Bilancio dell’anno con Vladimir Putin, un format che combina una lunga conferenza stampa con una sessione di domande e risposte in diretta. Nel corso della lunga, lunghissima conferenza stampa – durata oltre quattro ore e mezza – il leader del Cremlino ha risposto solo a una piccola e selezionata parte delle circa tre milioni di domande pervenute e raccolte dall’ufficio stampa guidato dal portavoce Dmitry Peskov. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Zelensky: «Trump vuole che ci ritiriamo dal Donbass. Sui territori decidano i cittadini ucraini». Putin: «Noi avanziamo» Leggi anche: Putin non perdona l’Ue: “L’uso degli asset russi sarebbe una rapina, ci difenderemo” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Le notizie di venerdì 12 dicembre sul conflitto Ucraina - Russia; Zelensky: Trump vuole il nostro ritiro dal Donbas,. La decisione spetta al popolo - Meloni a call Volenterosi: sforzi per tenere uniti Ue e Usa; Diretta | Zelensky: Usa in pressing per il ritiro dal Donbass. Putin: Avanziamo. L'ira di Trump; Zelensky: Gli Usa premono per il nostro ritiro dal Donbass, vogliono una zona smilitarizzata. Putin: Avanziamo in modo sostenuto. Putin: Ucraini si ritirano, noi avanziamo. Asset russi? Una rapina - È questo il messaggio che il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato durante la trasmissione Bilancio ... askanews.it

