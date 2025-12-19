Putin spiazza tutti | ‘Sono innamorato’ giornalista chiede di sposarsi davanti allo Zar
La conferenza di fine anno che diventa un caso mediatico. La tradizionale maratona di fine anno di Vladimir Putin, tra minacce geopolitiche e risposte ai cittadini, ha regalato un momento del tutto inatteso. Dopo oltre due ore di domande, il presidente russo ha notato un cartello tra il pubblico con una scritta insolita: “Voglio sposarmi”, decorato con cuoricini. A mostrarlo era Kirill Bazhanov, 23 anni, giornalista di Ekaterinburg. Putin, con tono ironico, ha commentato: “Sei già vestito come se fossi pronto per il matrimonio”, aprendo di fatto uno dei momenti più virali dell’intera conferenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
