La conferenza di fine anno che diventa un caso mediatico. La tradizionale maratona di fine anno di Vladimir Putin, tra minacce geopolitiche e risposte ai cittadini, ha regalato un momento del tutto inatteso. Dopo oltre due ore di domande, il presidente russo ha notato un cartello tra il pubblico con una scritta insolita: “Voglio sposarmi”, decorato con cuoricini. A mostrarlo era Kirill Bazhanov, 23 anni, giornalista di Ekaterinburg. Putin, con tono ironico, ha commentato: “Sei già vestito come se fossi pronto per il matrimonio”, aprendo di fatto uno dei momenti più virali dell’intera conferenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Putin spiazza tutti: ‘Sono innamorato’, giornalista chiede di sposarsi davanti allo Zar

