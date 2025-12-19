Putin | sì a negoziati su proposte 2024

Il presidente Putin ha annunciato la disponibilità della Russia a negoziare sull’Ucraina, prendendo in considerazione le proposte per il 2024. Durante la consueta conferenza di fine anno, ha sottolineato l’apertura al dialogo, segnando un possibile passo verso una soluzione diplomatica. Le sue parole aprono nuovi scenari nel complesso contesto internazionale, alimentando speranze e interrogativi sul futuro delle negoziazioni.

Ucraina, Putin 'non approva' il piano Trump. Mosca: "Alcune proposte inaccettabili" - Vladimir Putin ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati da Donald Trump per illustrare il piano americano per porre fine alla ... adnkronos.com

Putin: “se l’Ue vuole la guerra la Russia è pronta”/ Witkoff e Kushner al Cremlino: “negoziati pace avanzano” - L'arringa di Putin contro l'Europa non cancella i passi avanti tra USA e Russia nei negoziati sulla pace in Ucraina: gli scenari e lo scontro con l'UE L’ARRINGA DI PUTIN CONTRO L’EUROPA (SENZA ... ilsussidiario.net

Putin sul “piano di pace di Trump”: negoziati segreti e rischio crollo del fronte Ucraino

Putin: «Non trattiamo con i maiali europei». Negoziati fermi, nessun incontro a Mosca x.com

Putin: "Se non ci sono negoziati concreti, prenderemo i territori ucraini con la forza" - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.