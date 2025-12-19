Putin | sì a negoziati su proposte 2024
Il presidente Putin ha annunciato la disponibilità della Russia a negoziare sull’Ucraina, prendendo in considerazione le proposte per il 2024. Durante la consueta conferenza di fine anno, ha sottolineato l’apertura al dialogo, segnando un possibile passo verso una soluzione diplomatica. Le sue parole aprono nuovi scenari nel complesso contesto internazionale, alimentando speranze e interrogativi sul futuro delle negoziazioni.
11.10 Mosca è disponibile a negoziare sull' Ucraina basandosi sulle proposte del 2024. Lo ha detto il presidente Putin nella tradizionale conferenza di fine anno. Tuttavia "non si vede ancora la disponibilità di Kiev a discutere la questione territoriale- ha aggiunto- e ora, in sostanza, (Kiev) rifiuta di por fine al conflitto con mezzi pacifici". Alla Ue non è riuscito "il furto dei nostri asset", dice. Sul terreno, "le nostre truppe avanzano lungo tutta la di contatto" e "il nemico retrocede in tutte le direzioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
