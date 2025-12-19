Putin prende in giro Zelensky ed elogia Trump | Io e lui spesso d’accordo Sulla Tv russa la mappa delle 5 regioni ucraine sotto Mosca – La diretta

In un clima di tensione crescente, le ultime dichiarazioni di Putin suscitano scalpore, mentre la Tv russa mostra la mappa delle regioni ucraine sotto controllo. Tra commenti sull’alleanza con Trump e critiche a Zelensky, la situazione si fa sempre più complessa, con l’Europa che rallenta il sostegno. Un quadro di geopolitica in evoluzione, che mette in evidenza le strategie e le tensioni tra le potenze coinvolte.

Mentre l'Unione europea tira il freno a mano sull'utilizzo degli asset russi congelati per aiutare l'Ucraina, Mosca gongola. È lo stesso presidente Vladimir Putin che, forte di un tavolo negoziale che sembra fare solo passi indietro, ha trovato il tempo di provocare Kiev e proporre di terminare il conflitto, ma alle condizioni proposte un anno fa. Intanto Volodymyr Zelensky torna in Ucraina con il sostegno dei 90 miliardi in prestiti a cui stanotte Bruxelles ha dato il via libera.

Video | Putin prende in giro Zelensky: “Un attore di talento, noi nel 2026 vogliamo la pace” - Gli azzurri "vendicano" così la sconfitta subita proprio per mano dei rossoneri in campionato, nel match che ... msn.com

Putin attacca leader europei: «Porcellini accodati a Biden». Zelensky: «Russia prepara altro anno di guerra» - Putin attacca ancora gli europei e li paragona a «porcellini» che si sono accodati alla politica dell’amministrazione Biden convinti che la Russia sarebbe crollata, sperando così di trarne vantaggio. ilsole24ore.com

«Putin andrà avanti e ci sarà una seconda fase della guerra perché vuole prendere anche Odessa.» Così il Generale Vincenzo Camporini, già Capo di Stato Maggiore della Difesa, intervistato da Valentina Petrucci e Marco Petruzzelli. #AgoraRai - facebook.com facebook

