Putin | Per il 2026 vorremmo la pace in Ucraina Siamo pronti a negoziare
Il desiderio di pace e stabilità emerge con chiarezza dalle parole di Putin, che indica il 2026 come obiettivo per una soluzione negoziata in Ucraina. La Russia si impegna a lavorare nel rispetto del dialogo e della diplomazia, sottolineando l’importanza di superare i conflitti e di costruire un futuro di convivenza pacifica. Un messaggio che invita alla speranza e alla fiducia nel percorso verso la pace duratura.
"La Russia vuole vivere in pace e senza conflitti nel 2026, e sta lavorando in questa direzione attraverso il dialogo". Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato nella conferenza stampa di fine anno la volontà di terminare quanto prima la guerra in Ucraina rispondendo, indirettamente a leader ucraino Volodymyr Zelensky che ieri aveva chiesto una rapida cessazione delle ostilità. "Anche noi vorremo che davvero il prossimo anno si vivesse in condizioni di pace e senza alcun conflitto militare. Lo ripeto ancora una volta: vogliamo risolvere tutte le questioni controverse attraverso i negoziati", ha sottolineato il capo del Cremlino. 🔗 Leggi su Iltempo.it
