Putin non perdona l’Ue | L’uso degli asset russi sarebbe una rapina ci difenderemo

Nel suo discorso di fine anno, Putin ha espresso fermezza riguardo alle misure dell’Ue sugli asset russi congelati, definendole una rapina e annunciando la volontà di difendersi. Un messaggio che sottolinea la tensione crescente tra Mosca e Bruxelles, evidenziando la fermezza della posizione russa e il continuo scontro diplomatico tra le due parti.

Nel corso del discorso di fine anno di Putin, non è mancato poi un riferimento alla decisione del Consiglio Ue di non utilizzare gli asset russi congelati sul territorio europeo. Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto a sottolineare che i tentativi dell'Ue di utilizzare per aiuti a Kiev gli asset russi congelati non sarebbe un furto ma una rapina.

