Putin non cede sui territori e gira la palla a Kiev e Bruxelles | Si rifiutano di porre fine al conflitto
Vladimir Putin continua a puntare il dito contro l’Ucraina, non solo per l’inizio del conflitto, ma anche per lo stallo nelle trattative: “Si rifiutano di porre fine a questo conflitto pacificamente. Eppure vediamo alcuni segnali, anche da parte del regime di Kiev, che indicano la loro disponibilità a impegnarsi in una qualche forma di dialogo. L’unica cosa che voglio dire e che abbiamo sempre detto è che siamo pronti e disposti a porre fine a questo conflitto in modo pacifico, ma sulla base dei principi che ho delineato davanti al ministero degli Esteri russo ed eliminando le cause profonde che hanno portato a questa crisi”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
