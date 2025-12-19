Putin | Il nemico si sta ritirando Da Kiev non arrivano aperture sui territori

Durante la conferenza stampa di fine anno, Putin ha dichiarato che il nemico si sta ritirando e che da Kiev non arrivano segnali di apertura sui territori. Un intervento che ribadisce la retorica ufficiale sulla

© Today.it - Putin: "Il nemico si sta ritirando. Da Kiev non arrivano aperture sui territori" L'intervento alla conferenza stampa di fine anno trasmessa a reti unificate per ribadire la retorica che ha portato la Russia a lanciare "l'operazione militare speciale", etichetta usata dal Cremlino per descrivere l'invasione su larga scala in Ucraina lanciata nel 2022. Putin: «Non vedo disponibilità di Kiev sui territori, il nemico si sta ritirando. Uso degli asset era una rapina, ci difenderemo» - «Il nemico ha perso praticamente tutte le sue riserve strategiche e questo dovrebbe spingerlo a porre fine al conflitto in modo pacifico».

Putin: il nemico si sta ritirando, dall’Ucraina segnali di apertura al dialogo - Ma il leader del Cremlino, nel corso della conferenza stampa di fine anno, sottolinea che finora Kiev non ha mostrato alcuna volontà di fare concessioni territoriali ... milanofinanza.it

Putin: «Kiev ha iniziato la guerra e si rifiuta di farla finire con mezzi pacifici, le nostre forze avanzano e il nemico si sta ritirando» - La crescita economica della Russia negli ultimi tre anni ha raggiunto il 9,7%, un dato «molto piu alto rispetto all'Europa». ilmattino.it

Conferenza stampa di fine anno del presidente russo Putin. La questione ucraina è ovviamente al centro delle sue dichiarazioni, il numero uno del Cremlino rivendica i successi sul campo del suo esercito: “il nemico si sta ritirando da tutti i settori”. Ma contemp - facebook.com facebook

Il presidente russo Vladimir #Putin ha affermato che se l' #Ucraina e i suoi alleati occidentali "rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete" nell'ambito delle trattative di #pace, Mosca conquisterà "con mezzi militari" i territori ucraini che considera propri. x.com

