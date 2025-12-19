Putin | Il nemico si ritira e sui territori non cede Una rapina l' idea Ue sui nostri asset Kiev | Colpita petroliera nel Mediterraneo

Nel caos della guerra, Putin denuncia un nemico in ritirata e accuse all'UE di rapina sugli asset russi, mentre Kiev segnala un attacco ai danni di una petroliera nel Mediterraneo. La conferenza di fine anno del leader del Cremlino si anima con scontri di narrazioni e attacchi di droni ucraini, evidenziando la complessità e la tensione che avvolgono la crisi in corso.

© Xml2.corriere.it - Putin: «Il nemico si ritira e sui territori non cede. Una rapina l'idea Ue sui nostri asset». Kiev: «Colpita petroliera nel Mediterraneo» Il leader del Cremlino e la conferenza stampa di fine anno. Media: «Droni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it Leggi anche: Putin: "Il nemico si sta ritirando. Da Kiev non arrivano aperture sui territori" Leggi anche: Putin avverte l’Ue: doppia minaccia sui territori ucraini e sugli asset russi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Zelensky: Trump vuole il nostro ritiro dal Donbas,. La decisione spetta al popolo - Meloni a call Volenterosi: sforzi per tenere uniti Ue e Usa; Ucraina: le news del 14 dicembre | Zelensky: disposto ad abbandonare richiesta di adesione a Nato; Guerra Ucraina, Russia a corto di soldati, scatta reclutamento fra le donne per i compiti di cecchino e pilota di droni: 2.200 euro al.... Putin: «Non vedo disponibilità di Kiev sui territori, il nemico si sta ritirando. Uso degli asset era una rapina, ci difenderemo» - «Il nemico ha perso praticamente tutte le sue riserve strategiche e questo dovrebbe spingerlo a porre fine al conflitto in modo pacifico». leggo.it

