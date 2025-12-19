Putin e la conferenza show | Sono innamorato e lavoro troppo

Vladimir Putin si presenta come un uomo diviso tra passione e dedizione al lavoro, vivendo in un appartamento con mobili datati. La sua immagine pubblica si mescola con rivelazioni sorprendenti, dipingendo un quadro di un leader innamorato e impegnato, tra incontri ufficiali e momenti di vita quotidiana. Un ritratto inaspettato di uno dei personaggi più influenti del panorama internazionale.

(Adnkronos) – Vladimir Putin è innamorato, lavora troppo e vive in un appartamento con mobili vecchiotti. Nella conferenza stampa fiume, durata oltre 4 ore con più di 70 temi toccati, il presidente della Russia si soffrma soprattutto sul tema della guerra in Ucraina, sui rapporti con l'Europa, sull'economia del paese. Nella maratona, però, non manca .

Putin, conferenza fine anno: “Da Kiev no concessioni territoriali ma volontà dialogo” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Putin, conferenza fine anno: “Da Kiev no concessioni territoriali ma volontà dialogo” ... tg24.sky.it

Putin: «Non vedo disponibilità di Kiev sui territori, il nemico si sta ritirando. Uso degli asset era una rapina, ci difenderemo» - «Il nemico ha perso praticamente tutte le sue riserve strategiche e questo dovrebbe spingerlo a porre fine al conflitto in modo pacifico». leggo.it

Putin: nessuna volontà da parte dell’Ucraina di discutere questioni territoriali Il 19 dicembre, ora locale, il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto a Mosca la conferenza stampa annuale per il 2025. Putin ha affermato che la Russia ha colto alcuni segnali pro - facebook.com facebook

La domanda che arriva in diretta alla “conferenza fine anno” di #Putin: “A #Kupyansk i soldati delle Forze Armate ucraine ci scop*no in coda e in criniera, e voi dite che la città è tutta nostra. Perché mentite” x.com

