Il presidente russo Vladimir Putin apre alla possibilità di negoziati sul conflitto in Ucraina, sottolineando la disponibilità della Russia a discutere sulle proposte del 2024. Tuttavia, evidenzia la mancanza di apertura da parte di Kiev sui territori, indicando una posizione di stallo e incerta presenza di dialogo tra le parti.

Il presidente russo Vladimir Putin, nella conferenza stampa di fine anno, afferma la disponibilità della Russia a negoziare sull'Ucraina basandosi sulle proposte del 2024. "La Russia non vede ancora la disponibilità di Kiev a discutere la questione territoriale", afferma Putin. Lo riporta la Tass. Le truppe russe stanno avanzando lungo l'intera linea di contatto, mentre il nemico si sta ritirando. 🔗 Leggi su Feedpress.me

