Putin apre ai negoziati e scarica ogni responsabilità su Kiev | Non sono disponibili a discutere
Vladimir Putin apre a un possibile dialogo, ma rimanda ogni responsabilità a Kiev. Mentre tende una mano parziale all’Ucraina, afferma che non sono disponibili a discutere, alimentando tensioni e incertezze sul futuro dei negoziati. La scena internazionale osserva con attenzione, cercando di interpretare le vere intenzioni dietro queste dichiarazioni ambigue.
Vladimir Putin tende una mano parziale all’Ucraina, accusando però Kiev di non essere realmente disposta a trattare. Il presidente russo, nella conferenza stampa di fine anno, si dice disponibile a negoziare basandosi sulle proposte del 2024. Eppure, dice Putin, “la Russia non vede ancora la disponibilità di Kiev a discutere la questione territoriale ”. Anche perché, secondo il leader del Cremlino, le truppe russe stanno continuando ad avanzare lungo l’intera linea di contatto, mentre gli ucraini si starebbero ritirando: “In tutte le direzioni il nemico si sta ritirando”, afferma. Putin in pressing su Kiev. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Ucraina, attacco russo su Kiev: almeno un morto | Putin pronto a discutere del piano Usa
Leggi anche: Pressioni su Trump, Wsj: “Diamo i Tomahawk a Kiev”. Putin verso Budapest, l’Ue apre a un corridoio aereo
Putin apre alle trattative ma prima vuole il Donbass - «Se le forze ucraine lasceranno i territori in loro possesso, allora interromperemo le operazioni di combattimento». avvenire.it
Putin: “Dombass sarà nostro, coi negoziati o con le armi”/ Trump accelera sulla pace: oggi round USA-Ucraina - Putin minaccia Ucraina (e Ue): “Donbass lo prenderemo, con la forza o coi negoziati”. ilsussidiario.net
Putin aspetta - Le manovre diplomatiche degli ultimi giorni attorno al piano per mettere fine alla guerra in Ucraina sono un buon risultato per il presidente russo Vladimir Putin, comunque andranno le cose. ilpost.it
#TG2000 - #Ucraina, #Trump: Europa debole. #Zelensky apre alle elezioni #10dicembre #Cremlino #Lavrov #Kiev #Putin #pace #Pokrovsk #Donbass #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Sumy #Leopoli #Odessa #Belgorod #TV2000 @t x.com
CONSIGLIO EUROPEO | Si apre il summit a Bruxelles, von der Leyen all'arrivo: 'Il rischio sugli asset russi deve essere condiviso da tutti, non lasceremo il vertice senza una soluzione per i finanziamenti a Kiev' #ANSA - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.