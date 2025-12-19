Putin apre ai negoziati e scarica ogni responsabilità su Kiev | Non sono disponibili a discutere

Vladimir Putin apre a un possibile dialogo, ma rimanda ogni responsabilità a Kiev. Mentre tende una mano parziale all’Ucraina, afferma che non sono disponibili a discutere, alimentando tensioni e incertezze sul futuro dei negoziati. La scena internazionale osserva con attenzione, cercando di interpretare le vere intenzioni dietro queste dichiarazioni ambigue.

Vladimir Putin tende una mano parziale all’Ucraina, accusando però Kiev di non essere realmente disposta a trattare. Il presidente russo, nella conferenza stampa di fine anno, si dice disponibile a negoziare basandosi sulle proposte del 2024. Eppure, dice Putin, “la Russia non vede ancora la disponibilità di Kiev a discutere la questione territoriale ”. Anche perché, secondo il leader del Cremlino, le truppe russe stanno continuando ad avanzare lungo l’intera linea di contatto, mentre gli ucraini si starebbero ritirando: “In tutte le direzioni il nemico si sta ritirando”, afferma. Putin in pressing su Kiev. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

