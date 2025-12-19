Putin all' Ue | Sugli asset russi difendemo i nostri interessi in tribunale

In un momento di crescente tensione tra Mosca e Bruxelles, Putin sottolinea la volontà di difendere gli interessi russi in tribunale, mirato a trovare una giurisdizione autonoma da influenze politiche. La Russia si prepara a contrastare i tentativi di sequestrare i propri asset nell’UE, sottolineando l’importanza di un sistema giudiziario indipendente per tutelare le proprie risorse e sovranità.

Mosca "cercherà di trovare una giurisdizione indipendente da influenze politiche per contrastare i tentativi di sequestrare gli asset russi nell'Unione europea". Lo ha ribadito il presidente russo Vladimir Putin nella sua conferenza stampa di fine anno, trasmessa in diretta tv. "Qualunque cosa facciano, un giorno dovranno restituirli", ha poi ammonito il leader del Cremlino, ribadendo che la Russia difenderà i propri interessi in tribunale. Putin ha definito "una rapina" l'idea di Bruxelles di utilizzare i beni russi congelati nell'Ue e ha aggiunto che i leader europei non sono riusciti a trovare un accordo in merito perché temono che "le conseguenze potrebbero essere davvero dure per i rapinatori". 🔗 Leggi su Iltempo.it

