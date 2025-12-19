Putin alla tv a russa | il 2026 può essere l’anno della pace video Le scuse alla vedova di un militare morto in Ucraina

Il presidente Putin, in un intervento televisivo, ha aperto alla possibilità di una pace duratura in Ucraina, auspicando il 2026 come anno di risoluzione. Con parole di scuse rivolte alla vedova di un militare caduto, ha sottolineato l’intento di affrontare le cause profonde del conflitto. Un segnale di apertura che potrebbe segnare una svolta nel complesso scenario geopolitico tra Russia e Ucraina.

La Russia è pronta per una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina che ne affronti le «cause profonde». A dirlo il presidente russo, Vladimir Putin, parlando nella sua attesa conferenza stampa abbinata a una sessione di domande e risposte in diretta tv. Il riferimento di Putin è alle dure condizioni poste dal Cremlino per un accordo. All’inizio di questa settimana Putin ha avvertito che «se la parte avversaria e i suoi sostenitori stranieri rifiuteranno di avviare discussioni sostanziali, la Russia otterrà la liberazione dei suoi territori storici con mezzi militari». «La palla è, completamente, nel campo» del «capo del governo di Kiev» e «dei loro sponsor europei», ha detto Putin, sostenendo che la Russia ha accettato «compromessi» che le sono stati chiesti durante i colloqui di agosto ad Anchorage con Trump e ha aggiunto che «affermare che respingiamo qualsiasi cosa» è «inappropriato e inadeguato». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

