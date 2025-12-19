Pupi Avati Che cinema la vita | tutto quello che c’è da sapere sul documentario su Rai 3

Pupi Avati. Che cinema la vita: anticipazioni e streaming del documentario su Rai 3. Questa sera, 19 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Pupi Avati. Che cinema la vita, documentario che ripercorre la vita e il cinema del noto regista attraverso il suo stesso racconto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Un viaggio nel percorso creativo e personale di Pupi Avati, che si racconta intrecciando vita e cinema: nel suo cinema si scoprono luoghi, vicende e persone della sua vita, nei suoi ricordi si ritrovano i suoi film. Il tutto narrato con una creatività che tiene insieme quello che è stato e ciò che si è immaginato, con la stessa poetica intensità. 🔗 Leggi su Tpi.it

