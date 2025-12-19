Pugno duro sul centro sociale | 300 agenti sfrattano i violenti

Il 28 novembre 2025 segna un punto di svolta nella storia di Askatasuna, il centro sociale torinese occupato dal 1996. Dopo anni di tensioni e confronti, le autorità hanno deciso di intervenire con fermezza, inviando 300 agenti per sfrattare i violenti e ripristinare l’ordine. Un’operazione che rappresenta un deciso pugno duro contro l’illegalità e un impegno concreto per la sicurezza e la legalità nel quartiere.

C'è una data precisa che segna uno spartiacque nella storia di Askatasuna, il centro sociale torinese occupato dal 1996, ed è il 28 novembre 2025. Quel giorno i militanti di Askatasuna assaltano la redazione del quotidiano La Stampa, vuota per lo sciopero dei giornalisti, imbrattando i muri, gettando letame e mettendo a soqquadro la sede del giornale. Un fatto gravissimo che non può passare impunito e che porta alla risposta dello Stato con lo sgombero dopo 30 anni di occupazione avvenuto ieri. L'operazione di polizia giudiziaria, con circa 300 agenti, è iniziata nelle prime ore delle mattina con otto decreti di perquisizione di cui uno rivolto proprio al centro sociale Askatasuna nati dopo le indagini per gli assalti non solo a La Stampa ma anche a Leonardo, a Ogr e alla Città metropolitana durante le manifestazioni pro Pal delle settimane passate.

