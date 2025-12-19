Pugni in faccia il deputato italiano finisce in ospedale | l’aggressione shock

È finito in ospedale il deputato napoletano di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, rimasto ferito dopo una aggressione in centro a Napoli nella giornata di ieri, 18 dicembre, episodio nel quale sarebbero stati coinvolti anche gli agenti della sua scorta. Il parlamentare ha riportato naso rotto e occhio pesto, come lui stesso ha raccontato attraverso i suoi canali social. L’aggressione è avvenuta in piazza Cavour, mentre Borrelli si trovava in compagnia del consigliere della Prima Municipalità Lorenzo Pascucci. Secondo quanto riferito dal deputato, a colpirlo al volto sarebbe stata la zia di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso nell’ottobre 2024 durante una sparatoria tra gruppi armati rivali dei rioni Sanità e Mercato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

