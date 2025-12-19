Pugilato terzo invece Andrea Paglialunga Khoroshevskyi vince in Polonia

Dal 11 al 13 dicembre, Cracovia ha ospitato il 44° torneo internazionale ‘Teofil Kowalski’, valido per il Guanto d’Oro di Wisla. Tra gli atleti protagonisti, spiccano le performance di Andrea Paglialunga e Khoroshevskyi, che hanno conquistato importanti vittorie, dimostrando il valore e la passione del pugilato internazionale. Un evento che conferma l’importanza del torneo come appuntamento di riferimento per i talenti emergenti e affermati.

© Sport.quotidiano.net - Pugilato, terzo invece Andrea Paglialunga. Khoroshevskyi vince in Polonia Dall'11 al 13 dicembre si è svolto a Cracovia in Polonia il 44° torneo internazionale 'Teofil Kowalski', valevole per il Guanto d'Oro di Wisla. Il torneo per squadre di club ha visto la partecipazione di pugili di diverse categorie provenienti da una decina di nazioni differenti. L'Italia era a rappresentata unicamente da due pugili forlivesi: Hlieb Khoroshevskyi (Under 17, 70 chili) e Andrea Paglialunga (Under 17, 60 chili), che si allenano nella Palestra Boxe Baroni in via Virgilio, seconda sede dell'Edera Boxe Forlì, sotto la guida del tecnico Vitalii Khoroshevskyi. Hlieb Khoroshevskyi ha portato a termine con successo tutti gli incontri, vincendo per la finale ko tecnico al secondo round contro il pugile di casa Yehor Blazkov: Hlilieb ha vinto il torneo per il quarto anno consecutivo.

