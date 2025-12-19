PSG che tegola per Luis Henrique! Stop per Safonov | frattura alla mano dopo i rigori parati al Flamengo

PSG, infortunio per il portiere Safonov: mano fratturata dopo la notte dei rigori parati al Flamengo. Tutti i dettagli Il PSG festeggia ancora il trionfo in Coppa Intercontinentale, ma deve fare i conti con una brutta notizia. Matvei Safonov, eroe della finale contro il Flamengo, sarà infatti costretto a fermarsi per circa un mese a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG, che tegola per Luis Henrique! Stop per Safonov: frattura alla mano dopo i rigori parati al Flamengo Leggi anche: Safonov ipnotizza il Flamengo ai rigori, Intercontinentale al Psg Leggi anche: Il segreto di Safonov, quattro rigori parati grazie a un “libro”: il trucco dell’asciugamano che vale il titolo al Psg Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tegola Dumfries e mercato per le big - La rassegna stampa del 17 dicembre 2025. PSG-Flamengo 3-2 dcr: Jorginho risponde a Kvaratskhelia, poi Safonov para 4 rigori su 5 ai brasiliani. Quintuplete per Luis Enrique - Il PSG conquista un altro titolo, battendo il Flamengo ai rigori nell'infinita finale della Intercontinentale. eurosport.it

PSG, altra tegola per Luis Enrique: nuovo infortunio per Dembelé, le sue condizioni - Non solo l'infortunio terribile di Hakimi in occasione del match di cartello di serata in Champions League contro il Bayern Monaco al Parco dei Principi, ma anche ... tuttomercatoweb.com

PSG, che tegola per Luis Enrique: rottura del crociato per Lucas Hernandez e stagione finita - Il momento in cui tutto è cambiato, nell'andata delle semifinali di Champions League tra Borussia Dortmund e Paris Saint- m.tuttomercatoweb.com

BARI-CATANZARO: I CONVOCATI! TEGOLA OUDIN Mister Aquilani ha sciolto le riserve per la trasferta del "San Nicola". Sono 24 le Aquile in partenza per la Puglia, ma c'è una brutta notizia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.