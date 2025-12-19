Due persone tentano di ingannare il test di paternità scambiandosi le identità, sperando di eludere le verifiche del DNA. Tuttavia, il loro stratagemma viene scoperto, portandoli all'arresto. Un episodio che mette in luce quanto sia importante l'integrità nei procedimenti di verifica genetica e le conseguenze di tentativi di frode.

Provano a scambiarsi l'identità per falsificare il test di paternità: arrestati entrambi

Hanno provato a scambiarsi l'identità per affrontare, ed eludere, un test di paternità basato sul dna. Un piano che, però, non è andato a buon fine. Due uomini del Michigan (Usa), Mark McCracken, 34enne di Clinton Township, e Derek Harrison di Roseville, 36 anni, sono stati arrestati con l'accusa. 🔗 Leggi su Today.it

