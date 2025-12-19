Prosegue il ‘Piano Perth’ della Serie A

2025-12-18 22:05:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: In LaLiga Non potrebbe essere possibile. Ma, la stessa settimana del famoso Villarreal-Barcellona In Miami IL Serie A vai avanti con il tuo particolare “Piano Perth” contestare il Milano-Como corrispondente alla giornata 24 in Australia. “Lui Milano-Como verrà giocato Perth l’8 febbraio.” Ciò è stato confermato da Ezio Simonelli presidente della Lega Serie A con forza nell’anteprima del Napoli-Milano del Supercoppa che sta accadendo in Arabia Saudita. Tutto, dopo l’incontro avuto con Gianni Infantino che ha dato il via libera alla disputa del match FIFA. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

