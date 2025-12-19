Proroga contributo di autonoma sistemazione al 31 12 2026

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga del contributo di autonoma sistemazione fino al 31 dicembre 2026. La misura, inserita nella bozza del decreto legge milleproroghe, sarà pubblicata entro il mese e entrerà in vigore subito dopo. Questa estensione rappresenta un supporto importante per coloro che necessitano di assistenza abitativa in vista delle sfide future.

