Proroga contributo di autonoma sistemazione al 31 12 2026
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga del contributo di autonoma sistemazione fino al 31 dicembre 2026. La misura, inserita nella bozza del decreto legge milleproroghe, sarà pubblicata entro il mese e entrerà in vigore subito dopo. Questa estensione rappresenta un supporto importante per coloro che necessitano di assistenza abitativa in vista delle sfide future.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 11 dicembre, ha approvato la bozza del decreto legge milleproroghe che sarà pubblicato entro il mese ed entrerà in vigore il giorno successivo. Tra i vari provvedimenti è prevista anche la proroga al 31 dicembre 2026 del contributo per autonoma sistemazione (CAS), “ a favore cittadini colpiti . Proroga contributo di autonoma sistemazione al 31122026 Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
Leggi anche: Concorso ordinario, proroga per i docenti tecnico-pratici: partecipazione consentita fino al 31 dicembre 2026. Emendamento approvato
Leggi anche: PNRR Scuola, proroga della rendicontazione finale delle spese. La nota del MIM: nuovo termine al 31 marzo 2026
Governo: approvato il decreto Milleproroghe 2026; Milleproroghe 2026: piu tempo per garanzie PMI, incentivi per lo sviluppo occupazionale nella Zes unica e Testi Unici della riforma fiscale; Milleproroghe 2026: alcuni dei termini rimandati dal Governo; Decreto Milleproroghe, c'è via libera Cdm: cosa contiene.
Sisma 2022, proroga contributo autonoma sistemazione a fine 2025 - Nella sede della Regione di Palazzo Raffaello un incontro tra il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il commissario alla Ricostruzione, Guido Castelli, il sindaco di Ancona, Daniele ... ansa.it
Sbloccato contributo autonoma sistemazione per sisma 2023 - Pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale l'ordinanza per il Contributo di autonoma sistemazione che riguarda oltre 200 famiglie colpite dal sisma del 2023 residenti nei territori di Perugia, Umbertide ... ansa.it
CAS, c'è ancora da attendere - Il Governo rassicura: "Iter avviato" A più di un mese dalla norma approvata dal Consiglio dei ... rainews.it
Proroga contributo trasporto alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado - A.S. 2025/26 Il termine è stato prorogato alle 12:00 del 19 gennaio 2026 Leggi sul sito come fare tinyurl.com/ x.com
Costo dell'esecutivo Frontini 720 mila euro. Compensi riconosciuti dalla legge statale che dà facoltà di ridursi lo stipendio, esercitata finora solo dall'assessore Aronne. Il contributo statale è previsto fino a fine 2025, non si ha notizia al momento di una proroga - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.