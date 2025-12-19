Proroga contributo di autonoma sistemazione al 31 12 2026

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga del contributo di autonoma sistemazione fino al 31 dicembre 2026. La misura, inserita nella bozza del decreto legge milleproroghe, sarà pubblicata entro il mese e entrerà in vigore subito dopo. Questa estensione rappresenta un supporto importante per coloro che necessitano di assistenza abitativa in vista delle sfide future.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 11 dicembre, ha approvato la bozza del decreto legge milleproroghe che sarà pubblicato entro il mese ed entrerà in vigore il giorno successivo. Tra i vari provvedimenti è prevista anche la proroga  al 31 dicembre 2026 del contributo per autonoma sistemazione (CAS), “ a favore cittadini colpiti . Proroga contributo di autonoma sistemazione al 31122026 Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

