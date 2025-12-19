Proroga contributo di autonoma sistemazione al 31 12 2026

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 11 dicembre, ha approvato la bozza del decreto legge milleproroghe che sarà pubblicato entro il mese ed entrerà in vigore il giorno successivo. Tra i vari provvedimenti è prevista anche la proroga al 31 dicembre 2026 del contributo per autonoma sistemazione (CAS), “ a favore cittadini colpiti . Proroga contributo di autonoma sistemazione al 31122026 Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Sisma 2022, proroga contributo autonoma sistemazione a fine 2025 - Nella sede della Regione di Palazzo Raffaello un incontro tra il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il commissario alla Ricostruzione, Guido Castelli, il sindaco di Ancona, Daniele ... ansa.it

Sbloccato contributo autonoma sistemazione per sisma 2023 - Pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale l'ordinanza per il Contributo di autonoma sistemazione che riguarda oltre 200 famiglie colpite dal sisma del 2023 residenti nei territori di Perugia, Umbertide ... ansa.it

CAS, c'è ancora da attendere - Il Governo rassicura: "Iter avviato" A più di un mese dalla norma approvata dal Consiglio dei ... rainews.it

LogIN Business: proroga per l’anticipazione del 30% del contributo Leggi l'articolo: transportonline.com/news/informazi… #MIT #Autotrasporto #LogINBusiness #Contributi #Trasporti #Logistica #Scadenze x.com

Sisma 2022 e 2023, proroga per i tempi di ricostruzione pubblica e privata. Arriva contributo per disagio abitativo #tuttoggi #Cronaca #UmbriaItaliaMondo #evidenza #marche #ricostruzione #scoop #sisma #terremoto #umbria | http://ow.ly/LLCx106s2R1 - facebook.com facebook