Pronto? Sono Nichi Vendola lo scherzo a Rocco Casalino dopo l’addio al M5s L’idea del nuovo partito | la risposta dell’ex portavoce di Conte

Dopo il suo addio al Movimento 5 Stelle, Rocco Casalino è stato protagonista di uno scherzo telefonico in diretta radio, con un messaggio inaspettato di Nichi Vendola che ha acceso le curiosità sull’idea di un nuovo partito politico. Un episodio che ha suscitato scalpore e alimentato i rumors sul futuro politico di Casalino e le strategie emergenti nel panorama italiano.

Fresco di addio al Movimento di Giuseppe Conte, l’ex portavoce di palazzo Chigi Rocco Casalino è stato vittima di un tentativo di scherzo telefonico in diretta radio. Un imitatore di Nichi Vendola, camuffando la sua voce, ha contattato Casalino dopo le dimissioni dal Movimento 5 Stelle chiedendogli di unire le forze: «I tempi sono maturi». Dopo le prime battute, l’ex portavoce di Conte poco convinto sulla vera identità dell’interlocutore è scoppiato in una risata: «A sinistra c’è già tutto, non serve un’altra alleanza ». La provocazione e la risposta divertita: «Un altro partito? Basta così». Rocco Casalino è stato contattato durante la trasmissione Matti da legare, in onda su Radio2 e condotta da Belen Rodriguez, Barry Colucci e Mario Benedetto. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Radio2, lo scherzo a Casalino che risponde al finto Nichi Vendola Leggi anche: Rocco Casalino, M5S addio. Chiusa la porta a Conte, apre un nuovo portone: dirigerà un giornale online. Il sogno? Diventare il nuovo Cerno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Regionali Puglia, ridimensionati Emiliano e Vendola: il presidente uscente farà l’assessore; Ripescaggi in Consiglio regionale, sperano Nichi Vendola e il foggiano Clemente. In bilico Scapato; Nichi Vendola sfregia il Vangelo: Maria? Tutti personaggi queer | .it. Nichi Vendola: “Tutti i personaggi chiave del Vangelo sono queer. Il buon Samaritano? Per Salvini sarebbe un trans” - Nichi Vendola: “Maria, Maddalena e il buon Samaritano sono queer: ecco lo scandalo evangelico di oggi”. gay.it Vendola: “Tutti i personaggi chiave del Vangelo sono queer: da Maria Maddalena al buon Samaritano” - Nichi Vendola in dialogo con Carmelo Lopapa parla di poesia e politica: “Le parole di cura sono un antidoto alla ferocia del presente” ... repubblica.it

