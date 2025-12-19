Pronti a un' alternativa per la Provincia il documento di 18 sindaci

Un fronte di 18 sindaci si schiera con un’alternativa alla gestione attuale della Provincia di Lecco, aprendo un dibattito acceso sul futuro amministrativo. La sfida si fa più concreta con il voto imminente per il rinnovo, mentre si intensificano le discussioni sulla direzione da prendere e le possibili novità in vista. Un momento cruciale che potrebbe cambiare il volto dell'ente provinciale.

Si accende il confronto politico e amministrativo in via del voto per il rinnovo dell'Amministrazione della Provincia di Lecco, oggi guidata dalla presidente Alessandra Hofmann sostenuta da una coalizione di area centrodestra. Saranno chiamati al voto sindaci e consiglieri comunali (e non più i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

