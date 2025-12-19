Pronostico Lazio-Cremonese | all’Olimpico finisce quasi sempre così
Lazio-Cremonese, un classico appuntamento di metà stagione, si preannuncia come una sfida ricca di spunti. All’Olimpico, i biancocelesti cercano continuità, mentre i grigiorossi puntano a sorprendere. Appuntamento sabato alle 18:00, con tutte le informazioni su statistiche, formazioni, pronostico e come seguirla in diretta tv e streaming.
Lazio-Cremonese è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Per la Lazio arriva un’altra occasione, molto ghiotta, per continuare a scalare la classifica e tornare in zona Europa. Dopo la clamorosa vittoria di Parma, arrivata nonostante i biancocelesti fossero rimasti addirittura in nove uomini, all’Olimpico è di scena una Cremonese senza grossi assilli di classifica. Gli uomini di Maurizio Sarri vanno a caccia di quello che sarebbe il quarto risultato utile consecutivo tra Coppa Italia e campionato: trovare continuità è fondamentale per una squadra che da inizio torneo non è mai riuscita a vincere due partite di fila. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
