La sfida tra Juventus e Roma, in programma sabato alle 20:45 per la sedicesima giornata di Serie A, promette emozioni e sorprese. Analizziamo i precedenti, le statistiche e le probabili formazioni per offrire un quadro completo, con tutte le informazioni su pronostici, diretta tv e streaming. Un match da non perdere, ricco di spunti e aspettative.

© Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Roma, occhio ai precedenti: c’è un segno ricorrente

Juventus-Roma è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nella settimana in cui le prime tre della classifica (Inter, Milan e Napoli) sono impegnate nella Final Four di Supercoppa Italiana a Riad in Arabia Saudita, Juventus e Roma – attardate rispetto a nerazzurri, rossoneri e partenopei – hanno l’opportunità di rosicchiare qualche punto in uno scontro diretto che promette scintille. Sfida mai banale quella tra la Signora e la Lupa, in questo momento rispettivamente quinta e quarta, con i capitolini avanti di quattro lunghezze. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Leggi anche: Pronostico Svezia-Kosovo: c’è un segno ricorrente nei quattro precedenti

Leggi anche: Pronostico Spagna-Georgia: c’è un segno ricorrente negli ultimi tre precedenti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Serie A, 16ª giornata: turno mignon per la concomitante Supercoppa, ma occhio a Juve-Roma; Pronostici Serie A: la schedina pronta con le migliori giocate; Schedina Serie A: la sestina del sedicesimo turno, le quote.

Pronostico Juventus - Roma: i precedenti premiano Spalletti e la Juve, combo Multigoal favorita e Over 0.5 con superquota a 10.00 - Roma è un match della sedicesima giornata di Serie A, con inizio alle 20. assopoker.com