Pronostico Juventus-Roma occhio ai precedenti | c’è un segno ricorrente
La sfida tra Juventus e Roma, in programma sabato alle 20:45 per la sedicesima giornata di Serie A, promette emozioni e sorprese. Analizziamo i precedenti, le statistiche e le probabili formazioni per offrire un quadro completo, con tutte le informazioni su pronostici, diretta tv e streaming. Un match da non perdere, ricco di spunti e aspettative.
Juventus-Roma è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nella settimana in cui le prime tre della classifica (Inter, Milan e Napoli) sono impegnate nella Final Four di Supercoppa Italiana a Riad in Arabia Saudita, Juventus e Roma – attardate rispetto a nerazzurri, rossoneri e partenopei – hanno l’opportunità di rosicchiare qualche punto in uno scontro diretto che promette scintille. Sfida mai banale quella tra la Signora e la Lupa, in questo momento rispettivamente quinta e quarta, con i capitolini avanti di quattro lunghezze. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
