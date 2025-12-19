Pronostico Brighton-Sunderland | il campo di casa torna un fortino

Il Brighton, in casa, si prepara a sfidare lo Sunderland in un match di grande importanza per la classifica. La partita, in programma sabato alle 16, promette emozioni e riflessi sul percorso delle due squadre. Con le formazioni pronte e l’atmosfera accesa, analizzeremo le possibili strategie e il pronostico per questa sfida della diciassettesima giornata di Premier League.

Brighton-Sunderland è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo una serie infinita di sedici partite interne senza nessuna sconfitta, il Brighton contro l'Aston Villa qualche settimana fa ha perso – sempre contro la stessa squadra – tra le mura amiche. Un passo falso che ci può stare e, l'obiettivo dei biancoazzurri di casa è ovviamente quello di riassaporare il dolce gusto della vittoria davanti ai propri tifosi.

