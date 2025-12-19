Pronostico Bournemouth-Burnley | il sorriso dopo due mesi

Il match tra Bournemouth e Burnley, valido per la diciassettesima giornata di Premier League, si disputa sabato alle 16. Un incontro importante che promette emozioni e svolte decisive nella stagione delle due squadre. Scopri le probabili formazioni, il pronostico e tutto ciò che c’è da sapere sulla sfida in diretta tv.

Bournemouth-Burnley è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. A fine ottobre il Bournemouth era secondo in classifica alle spalle dell’Arsenal e sognava in grande. Ma noi vi avevamo avvisato: alla fine quelli che sono i veri valori vengono sempre a galla, c’è poco da fare. E così è stato anche per questa squadra che sogna di ricominciare a vincere. Sì, perché un’affermazione manca da due mesi, più o meno. E nessuno immaginava, comunque, che potesse succedere. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

