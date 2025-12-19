Pronostico Aston Villa-Manchester United | salta la decima di fila

L’attesa per il match tra Aston Villa e Manchester United cresce, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti. La sfida, valida per la diciassettesima giornata di Premier League, si disputerà domenica alle 17:30, promettendo spettacolo e emozioni. Un incontro che potrebbe segnare un giro di boa nella stagione di entrambe le formazioni, offrendo spunti interessanti per appassionati e tifosi.

Aston Villa-Manchester United è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sarà una domenica probabilmente amara per l'Aston Villa. Ma ci può stare, ovviamente. La squadra che al momento occupa con 33 punti la terza posizione in classifica – ad una lunghezza dal City, a tre dall'Arsenal – probabilmente non riuscirà a toccare le dieci affermazioni consecutive. I fattori sono due. Il primo: la truppa di Emery, nonostante abbia molte ottime individualità in rosa non è stata certamente costruita per rientrare nella corsa al titolo.

