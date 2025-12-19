Pronostici Serie B 20 dicembre | la capolista può allungare

Il sabato di Serie B del 20 dicembre si prospetta ricco di sfide avvincenti. La capolista Frosinone, in un momento favorevole, ha l'opportunità di allungare in classifica approfittando delle difficoltà dello Spezia. Gli appassionati attendono con entusiasmo i pronostici di questa giornata, che potrebbe segnare un passo decisivo verso il traguardo stagionale.

Serie B, è un sabato ricco di sfide interessanti: il Frosinone capolista può approfittare del momento difficile dello Spezia per consolidare il primato. La nostra multipla. Nonostante fosse partito in sordina, a fari spenti, il Frosinone di Massimiliano Alvini a tre giornate dal giro di boa della Serie B 2025-26 è primo in classifica, a +sul Monza secondo. Da metà ottobre in poi nessuno ha fatto meglio in cadetteria. I ciociari sono imbattuti ormai da due mesi. E contro il Pescara, una settimana fa, hanno fatto registrare la quarta vittoria consecutiva. (Instagram frosinonecalcio) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

