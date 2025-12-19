Pronostici di oggi 19 dicembre | la seconda semifinale di Supercoppa

Oggi, 19 dicembre, si disputa la seconda semifinale di Supercoppa. Una sfida decisiva che svelerà la seconda finalista del torneo, tra Inter e Bologna. Gli appassionati sono pronti a vivere un match ricco di emozioni e colpi di scena, con la speranza di vedere il loro team in finale. Ecco i pronostici e le analisi per un appuntamento che promette grande spettacolo.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 19 dicembre. La seconda semifinale ci dirà il nome della seconda finalista, che sarà una tra Inter e Bologna. Si giocano anche i campionati spagnolo e tedesco, dei quali copriamo anche le serie cadette, ma abbiamo anche la Serie B, la serie C, la Ligue 1.

