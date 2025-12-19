Il Natale alla SuperJet di Tessera si presenta amaro e silenzioso, tra promesse infrante e un crescente senso di isolamento. La volontà di evitare polemiche nasconde le difficoltà di un'azienda che un tempo prosperava, ora bloccata in una crisi che dura da tre anni. Anche un semplice video di auguri natalizi rivela le tensioni e l’incertezza che attraversano questa realtà, simbolo di un passato che sembra ormai lontano.

La dirigenza e il cda hanno scelto di evitare ogni polemica, ma anche un video d'auguri natalizi alla SuperJet International di Tessera riesce a far comprendere le difficoltà di un'azienda che prosperava e che da tre anni si trova in una situazione surreale.Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

«Promesse infrante e silenzi»: il Natale amaro della SuperJet di Tessera - In un video di auguri ai dipendenti diffuso sui social, l'azienda di aerei che è congelata dal 2022 a causa delle sanzioni alla Russia rivendica la «resilienza», e lancia qualche critica a chi li sta ... veneziatoday.it